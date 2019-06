Grêmio fará jogo-treino contra o Criciúma

publicidade

* Com informações do repórter João Gabriel Silva



O Grêmio enfrentará o Criciúma em jogo-treino, no dia 5 de julho, às 15h, no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A direção de futebol ainda tenta marcar mais uma compromisso amistoso até a retomada das partidas oficiais. A partida ocorrerá cinco dias antes do jogo do Tricolor contra o Bahia, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Como será realizada no CT, o jogo não terá as equipes com os uniformes oficiais. Provavelmente, a partida também não terá limite de substituições, já que o objetivo do amistoso é dar ritmo aos jogadores que ficaram parados durante 11 dias durante a paralisação para a Copa América.

• Grêmio se reapresenta e inicia trabalhos em Viamão

A confirmação foi feita pelo clube da região Sul de Santa Catarina, que se prepara para a retomada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre é o 14º colocado da competição e volta para a disputa contra o Coritiba, no dia 9, no estádio Heriberto Hülse.