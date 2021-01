Grêmio fará primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na Arena

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na manhã desta quinta-feira o mando de campo dos dois jogos da final da Copa do Brasil e o Grêmio fará a primeira partida na Arena. A partida decisiva será disputada no Allianz Parque, em São Paulo.

As datas e horários ainda dependem da participação do clube paulista na final da Libertadores no dia 30 contra o Santos. Se o Palmeiras perder a final, os jogos serão realizados nos dias 11 e 17 de fevereiro. No caso de vitória do time paulista, as partidas serão realizadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, conforme planejamento divulgado pela CBF na terça-feira.

A cerimônia na sede da CBF teve as presenças dos técnicos Renato Portaluppi, do Grêmio, e Abel Ferreira, do Palmeiras. Paulo Nunes, que atuou e foi campeão da competição nos dois clubes, fez o sorteio.

Na sexta-feira, os dois times se enfrentam pela 30ª rodada, às 21h30min, no Allianz Parque.

Veja Também