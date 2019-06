Grêmio faz ação de marketing para dar as boas-vindas a torcedores na Copa América

publicidade

O Grêmio preparou uma ação no Aeroporto Internacional Salgado Filho para recepcionar os torcedores de diversos países que estão, ou chegarão, a Porto Alegre para os cinco jogos da Copa América em Porto Alegre. Em banners envelopados em sete pilares externos da área de desembarque, com as cores do tricampeão da América, foram escritas a mensagem “Bem-vindo à terra do Imortal Tricolor” em Português, Inglês, Espanhol, Japonês e Árabe.

Outra atração que turistas e moradores da cidade terão no Salgado Filho é o novo layout da Máquina Tricolor Express, equipamento que dispensa na hora da compra a camisa oficial gremista. Com a atualização para o uniforme de 2019, a dispensadora de produtos foi reposicionada para um local ainda mais próximo ao portão de embarque do aeroporto.

A estreia da Arena do Grêmio na Copa América será às 16h deste sábado, quando Peru e Venezuela se enfrentam. No calendário de Porto Alegre também estão marcados os jogos entre Uruguai e Japão e Catar e Argentina, além de um duelo das quartas de final e um das semifinais.