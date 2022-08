Grêmio faz testes em treino em campo reduzido no CT Luiz Carvalho

publicidade

O Grêmio retomou nesta quarta-feira os trabalhos de preparação para o jogo contra o Cruzeiro, agendado para o próximo domingo, às 16h, na Arena. Nesta manhã, no CT Luiz Carvalho, o técnico Roger Machado promoveu um treino em campo reduzido.

O treinador dividiu o grupo em três times com nove jogadores. A equipe considerada titular não contava com Campaz, que estava em outra formação. A atividade ainda não serviu para encaminhar a escalação que entrará em campo no final de semana.

A tendência de time contra o Cruzeiro é a seguinte: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti, Campaz (Bitello) e Biel; Diego Souza e Guilherme.

Para o jogo de domingo, o Tricolor não poderá contar com Geromel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Natã será utilizado em seu lugar. E mais uma vez, Kannemann foi ao gramado do CT para seguir o processo de recuperação de uma lesão em uma das panturrilhas. O argentino deverá voltar a trabalhar com bola somente na semana que vem.

