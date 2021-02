Grêmio faz treino técnico com foco em roubadas de bola e na transição para o ataque

publicidade

O Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira um treino técnico no CT Luiz Carvalho, na zona Norte de Porto Alegre. O foco da atividade foi colocado nas roubadas de bola e na transição para o ataque. O Tricolor irá encarar o São Paulo neste domingo, às 20h30min, na Arena.

Durante o treinamento, o técnico Renato Portaluppi separou o grupo em três times. O treino consistia em um mini-jogo, com uma equipe tendo a obrigação de chegar ao ataque e ao gol, com limite de toques na bola, enquanto o adversário tinha a missão de roubar a bola e fazer a transição. A formação que marcasse o gol, de ataque ou defesa, disputava com o terceiro time.

Após essa atividade, os jogadores gremistas trabalharam finalizações. O plantel foi liberado e volta a trabalhar neste sábado, a partir das 9h30min. Renato terá os retornos de Victor Ferraz e Diego Souza. Uma dúvida ainda resta e está na defesa. David Braz e Rodrigues lutam pela vaga deixada por Geromel.