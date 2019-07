Grêmio faz treino técnico e aprimora parte física antes de jogo contra o CSA

publicidade

Prestes a passar longe de Porto Alegre até a próxima sexta-feira, o Grêmio treinou neste sábado pensando em dois compromissos fora de casa, contra CSA, pelo Brasileirão, e diante do Libertad, em duelo válido pela Libertadores. Hoje, o grupo gremista realizou atividades focadas nas partes física e técnica, tudo para garantir que o time esteja pronto para os dois confrontos. A tendência é de que Renato Portaluppi escale uma equipe reserva em Alagoas, pensando na decisão que será realizada no Paraguai na próxima quinta-feira.

Em um primeiro momento, os preparadores Rogério Dias, Mário Pereira e Gabriel Alves assumiram o comando e trabalharam a parte física dos jogadores, em atividades de condicionamento e também no aquecimento, com bola e focado na troca de passes em espaço curto e com marcação pressão. Em seguida, o grupo foi dividido em três, comandado por Renato Portaluppi e sua comissão. Nesta parte, os jogadores treinaram em campo reduzido, com limite de toques na bola. A intenção é aprimorar ainda mais as características de posse de bola e de transição em velocidade.

Para o jogo de segunda-feira o Grêmio deve ter, de acordo com o treino de sexta-feira, o seguinte time: Júlio Cesar; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan Mendes, Galhardo, Diego Tardelli e Pepê; Luan. O último treino, neste domingo, pode confirmar a escalação. Suspenso na Libertadores, Pedro Geromel é uma das opções que Renato pode colocar em campo pelo Brasileirão.

Depois do jogo contra o CSA, agendado para segunda-feira, às 20h, o Tricolor seguirá em direção a Assunção, onde decidirá a vaga nas quartas de final da Libertadores. O retorno para Porto Alegre será na manhã de sexta.