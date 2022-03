Grêmio fecha contratação do lateral-direito Edilson até o final do ano

publicidade

*Com informações dos repórteres da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer e Cristiano Silva

As negociações entre Grêmio e o lateral-direito Edilson avançaram rapidamente ao longo desta sexta-feira. Após abrir tratativas, o Tricolor acertou as bases salariais com o jogador e ele é aguardado neste sábado para assinar e ser anunciado como reforço até o final do ano.

Essa será a terceira passagem do atleta em Porto Alegre. No começo de 2018, ele deixou a Arena para atuar no Cruzeiro.

Edilson chega a Porto Alegre hoje à noite e deve ser anunciado amanhã como reforço do Grêmio até o final do ano.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 11, 2022

Campeão da Copa do Brasil e da América pelo time gremista, Edilson, de 35 anos, sofria uma resistência interna na sua contratação. No entanto, nesta sexta-feira, a direção aceitou abrir negociações e sacramentou o aceite. O baixo rendimento do titular Orejuela estaria entre as razões.

O lateral estava sem clube desde a sua saída do Avaí, clube que ajudou a conduzir para a série A do Brasileiro.

