Grêmio fecha treino e aumenta mistério sobre time deste sábado

Segue o mistério sobre a equipe do Grêmio que enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. No treino fechado desta sexta, no CT Luiz Carvalho, as únicas certezas foram as confirmações dos desfalques que o técnico Renato Portaluppi terá na partida. Além do suspenso Juninho Capixaba, Cortez, que ainda faz a transição do departamento médico para o campo, e Luan, que ainda precisa de ritmo de jogo, estão fora.

Os volantes Michel e Rômulo não estiveram em campo pelo segundo dia seguido, e são dúvidas para o confronto contra o time cearense. A tendência é que o Grêmio atue com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel (Jean Pyerre), Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre (Thaciano) e Alisson; Felipe Vizeu.

Com apenas cinco pontos em sete jogos, o Grêmio está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Caso queira se afastar desta posição incômoda durante a parada da Copa América, precisa vencer de qualquer maneira na Serra gaúcha.