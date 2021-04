Grêmio fica no 0 a 0 com o Caxias em primeiro jogo após “era Renato”

publicidade

No primeiro jogo da era pós Renato Portaluppi, o Grêmio ficou devendo. Com uma equipe repleta de garotos por conta da maratona de jogos, e comandada pelo interino Thiago Gomes, o Tricolor fez uma partida fraca tecnicamente diante do Caxias. As duas equipes não saíram do 0 a 0 na noite desta sexta-feira, no Estádio Centenário, em jogo atrasado da primeira rodada do Gauchão.

A partida foi muito faltosa desde o início, e as duas equipes criaram poucas chances de movimentar o placar. As raras oportunidades foram do visitante, mas o Tricolor não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Caxias.

Com o resultado, o Grêmio segue na segunda colocação no Gauchão, com 18 pontos, dois a menos que o Inter, líder do torneio. O Tricolor volta à campo pelo Estadual no domingo, quando enfrenta o Novo Hamburgo, às 20h, na Arena, em jogo válido pela 10ª rodada da competição.

Grêmio repete problemas e pouco cria

Mais uma vez, os garotos foram à campo, mas com estreias. Na lateral direita, foi a primeira partida de Rafinha. Na volância, outra novidade: Thiago Santos começou a partida. Pepê e Ferreira municiaram Ricardinho à frente.

O jogo começou bastante truncado e faltoso. Nos primeiros 18 minutos, o Caxias cometeu 10 faltas, com os volantes promovendo rodízio especialmente em Ferreira, mas também nos outros meias do Tricolor.

O Grêmio concentrou seus ataques especialmente pela direita, acionando bastante o estreante Rafinha. Com problemas para infiltrar, rodou bastante a bola, e optou pelos lançamentos longos. Darlan em mais de uma oportunidade buscou a conexão com Ferreira, mas não conseguiu levar perigo desta forma.

A maior posse de bola do Grêmio na etapa inicial foi, mais uma vez, pouco produtiva. Característica já vista especialmente na última temporada sob o comando de Renato, o Grêmio rodou de um lado para o outro, sem conseguir levar perigo ao adversário. Assim, foi ao intervalo com a igualdade em 0 a 0 no marcador.

Segundo tempo mantém tônica

No início do segundo tempo, o cenário não se modificou muito. O Grêmio manteve a posse de bola na maior parte do tempo. No entanto, seguia sem ser produtivo, sem criar chances de gol. A melhor oportunidade veio com Ferreira, na tentativa de longe, quando limpou para dentro e arriscou a batida, obrigando Pitol a espalmar para escanteio.

Na tentativa de mudar um pouco o cenário, Thiago Gomes fez duas alterações. Sacou o estreante Thiago Santos, que desenvolveu bom papel na marcação e colocou Lucas Silva. No ataque, tirou Ricardinho, com atuação discreta, e lançou a campo Elias.

O Caxias, por sua vez, pouco criou. Limitou-se a marcar e a esperar o Grêmio no campo de defesa, mesmo nas raras vezes em que teve a saída de bola pressionada. Na etapa final, mal chegou ao campo ofensivo e, quando fez isso, as finalizações levavam nada de perigo, como quando Bruno Ré arriscou de fora da área e a bola saiu muito longe do gol de Brenno.

No fim, o Grêmio ainda desperdiçou boa oportunidade de marcar o único gol da partida. Elias perdeu grande chance após jogada de Pepê, e a partida acabou mesmo empatada em 0 a 0.

Campeonato Gaúcho - jogo atrasado da 1ª rodada

Caxias 0

Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Henrique, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Jonh Lennon, Tontini e Jhon Cley; Mazola e Giovane Gomez. Técnico: Rafael Lacerda

Grêmio 0

Brenno; Rafinha, Ruan, Paulo Miranda e Felipe; Thiago Santos, Darlan, Jean Pyerre, Pepê e Ferreira; Ricardinho. Técnico: Thiago Gomes

Cartões amarelos: John Cley (Caxias)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 16/04, às 20h