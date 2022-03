Grêmio fica próximo de achar "ponto de equilíbrio" para a Série B

publicidade

A tarefa não é nada fácil. Além de árdua, a série B tem seus percalços pelo embate físico como é jogada e também pelas grandes distâncias percorridas. Alinhar o elenco e achar um esquema de jogo foi a primeira tarefa de Roger Machado ao chegar na Arena. Após os dois Gre-Nais das semifinais do Gauchão e a última vitória diante do Ypiranga, o Tricolor aparenta achar um “ponto de equilíbrio”, conforme reforçou o próprio treinador no último sábado.

“Encontramos caminhos possíveis dentro de uma estrutura. Porém, ainda temos muita coisa para amadurecer dentro desses princípios”, disse. “Para esse momento, sim, encontramos um ponto de equilíbrio”, completou.

O momento em questão passa principalmente pelo meio-campo. Ao contrário de seu antecessor no cargo, que era adepto a um esquema composto de dois volantes, Roger inovou ao encontrar a formação ideal com a trinca Villsanti, Lucas Silva e Bitello.

Além do ganho ofensivo, principalmente com Bitello, o Tricolor soube aproveitar a solidez defensiva imposta por Villasanti e Lucas Silva para neutralizar a saída de bola do Ypiranga no último confronto. O esquema praticamente anulou as principais armas do Canarinho no primeiro tempo.

Lucas Silva, autor do gol no Colosso da Lagoa, inclusive, reforçou a evolução da equipe após os clássicos. “Foi um gol muito importante, o primeiro da temporada. Partimos do princípio dos dois Gre-Nais. Assim conseguimos entender melhor o trabalho do Roger (Machado)”, disse.

Como na vida, no futebol nem tudo é uma certeza. O Tricolor ainda acerta os detalhes para adequar Diego Souza ao esquema. O centroavante, apesar de um dos artilheiros, tem aparecido pouco nos últimos jogos.

“O Diego vai fazer gol quando produzirmos gols para ele. Nossa estrutura hoje passa para que o Diego fique mais descansado porque ele é o nosso ‘homem gol'', explicou o treinador.

O elenco recebeu folga nesta segunda-feira. A partida de volta das finais contra o Ypiranga, na Arena, está marcada para o dia 2, às 16h30min.