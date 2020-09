Grêmio finaliza com Palmeiras detalhes de negociação pelo lateral Diogo Barbosa

publicidade

O Grêmio terá um novo lateral-esquerdo para o restante da temporada. Desde a saída de Caio Henrique, que voltou para o Atlético de Madrid durante a paralisação do futebol, o clube buscava uma reposição no setor. O Tricolor está muito próximo de acertar a contratação de Diogo Barbosa, 28 anos, que atualmente defende o Palmeiras. Ele sempre foi o preferido da diretoria para suprir a carência no elenco. Foram várias investidas até que o Palmeiras aceitasse um modelo de negociação.

Inicialmente, cogitou-se o empréstimo, vetado pelo clube paulista. A direção do Grêmio não confirma, mas o clube está adquirindo uma parte dos direitos econômicos do jogador, que vai brigar pela posição com Bruno Cortez e Guilherme Guedes. A contratação deve ser confirmada em breve. O clube também segue buscando reforços para outros setores, principalmente do meio para frente.

A contratação de um centroavante ainda não teve definição. O Grêmio pode investir em algum atleta que está atuando no futebol brasileiro ou aguardar até o próximo mês para contratar alguém que venha do Exterior para “solucionar os problemas”. O ataque do Grêmio é o segundo pior do Campeonato Brasileiro, com cinco gols marcados em sete partidas.