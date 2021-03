Grêmio inicia preparação para jogo contra o São José pelo Gauchão

publicidade

Um dia depois da vitória por 2 a 0 contra o Aimoré, o Grêmio iniciou a preparação para a próxima partida pelo Campeonato Gaúcho – na segunda-feira, o Tricolor enfrenta o São José, às 20h. Na manhã deste sábado, o grupo foi dividido para trabalhos de recuperação e um treinamento técnico no CT Luiz Carvalho. As atividades foram comandadas pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes, que esteve à frente do clube nos dois últimos confrontos.

O treino foi voltado às finalizações, com os atletas fazendo movimentos de passe, entrada em diagonal e conclusão. Estavam no gramado somente aqueles que atuaram 30 minutos ou menos contra o Aimoré. Em um segundo momento, os jogadores também trabalharam cruzamentos da lateral e chegada dos atacantes para chutar a gol.

Por fim, foi orientado um treinamento de campo reduzido, com limite de toques e um jogador curinga - atuando sempre pela equipe portadora da bola. Nos vestiários, os jogadores que atuaram a maior parte do jogo fizeram treinamentos de força. Já o goleiro Brenno, destaque do jogo, realizou um treinamento específico e fez corridas ao redor do gramado.



A concentração para o jogo com o São José começa no final da manhã deste domingo. Os jogadores almoçam na concentração e treinam a partir das quatro horas da tarde. Também na segunda, o técnico Renato Portaluppi e os jogadores que receberam folga voltam às atividades no Centro de Treinamentos.