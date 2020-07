Grêmio inicia semana com treinos físicos sob o comando de Renato

publicidade

O Grêmio se reapresentou sob expectativa de retorno aos treinos coletivos a partir desta segunda-feira, com a autorização da prefeitura diante da proximidade de retorno do Gauchão. No entanto, a tarde foi apenas de treinos físicos, como vinha ocorrendo nas últimas semanas. Os trabalhos táticos devem começar apenas nesta terça.

Pela primeira vez desde a pandemia, o técnico Renato Portaluppi comandou os trabalhos no Tricolor. Após retornar do Rio de Janeiro, o treinador testou negativo para Covid-19. Outros dois jogadores positivaram o exame, mas estão assintomáticos. Eles irão permanecer em isolamento nos próximos dias, sem contato com o grupo.

Como ocorre em dias normais de reapresentação, a tarde foi apenas de sessão de atividades físicas. Eles foram orientados por Renato, que acompanhou os trabalhos.

A partir desta terça-feira, os quatro grupos, que trabalhavam separados desde maio, passam a treinar juntos, no mesmo horário, às 15h, até sexta-feira. Por conta do retorno aos jogos e com a proximidade de um clássico, devem ocorrer treinos no sábado e no domingo no CT Luiz Carvalho.

Os trabalhos visam o retorno do Gauchão após mais de 100 dias. A última vez que o Grêmio esteve em campo foi no dia 15 de março, quando venceu o São Luiz por 3 a 2 na Arena, já com portões fechados. No retorno do Estadual, o Tricolor tem pela frente um clássico Gre-Nal, no Beira-Rio.