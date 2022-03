Grêmio inicia venda de ingressos para o Gre-Nal 437

publicidade

O Grêmio começou nesta segunda-feira (21), às 16h, a venda de ingressos para o Gre-Nal 437, que acontece nesta quarta-feira (23), às 22h15, na Arena, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. O Tricolor tem uma larga vantagem, já que venceu o Inter por 3 a 0, no Beira-Rio, no último sábado (19).

O valor dos ingressos para sócios varia de R$ 10 a R$ 135. Para o torcedor não sócio, o preço dos bilhetes varia de R$ 50 a R$ 150. O camarote avulso sai por R$ 350. Os portões da Arena serão abertos às 20h15. Para mais informações, acesse o site do Grêmio.

Para o acesso na Arquibancada Norte, é necessário o Cadastro Biométrico, incluindo sócios. A exceção é para os Sócios Infantis que tiverem adquirido ingresso para este setor e que, no momento do acesso, acompanhados pelos pais ou responsáveis, estiverem portando a sua carteira de Sócio Infantil com foto. O cadastro biométrico pode ser realizado na bilheteria norte conforme os horários abaixo:

Horários para cadastramento biométrico

21/03 e 22/03 - 09h às 17h

23/03 - 17h15 às 22h45

24/03 e 25/03 - 09h às 17h

26/03 - 10h às 14h

