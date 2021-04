Grêmio inicia viagem do Equador para o Paraguai a partir das 14h

publicidade

O Grêmio iniciará a viagem entre Quito, no Equador, e Assunção, no Paraguai, a partir das 14h (horário de Brasília). O voo fretado partirá da capital equatoriana às 16h. A programação foi alterada devido ao adiamento da partida contra o Independiente del Valle pela Conmebol.

A mudança na data do confronto ocorreu depois que o Grêmio foi impedido pelo governo do Equador de sair para treinar na terça-feira em função dos casos de Covid-19 identificados. Por isso, com o “comprometido do equilíbrio técnico da partida”, como destacou o presidente Romildo Bolzan, a entidade sul-americana tomou a decisão do adiamento e transferência do jogo para o Paraguai.

A previsão de desembarque no Paraguai é para às 22h30min. Na quinta-feira, o Tricolor deverá fazer um treinamento na capital paraguaia.

Independiente del Valle e Grêmio se enfrentam a partir das 19h15min, de sexta-feira, no estádio Defensores del Chaco, pela primeira partida da terceira fase da Conmebol Libertadores 2021.

