Grêmio mantém mistério sobre time que enfrentará o Brasil em Pelotas

* Com informações do repórter João Gabriel Silva

O Grêmio não revelou e dificilmente irá informar o time que enfrenta o Brasil, em Pelotas, no domingo, e o time que fará um jogo-treino contra o Athletico-PR, na manhã de sábado, com portões fechados na Arena. A tendência é que a equipe que perdeu para o Caxias enfrente os paranaenses e o grupo que ficou de fora da partida de quarta-feira viaje para o segundo compromisso válido pelo Gauchão.

O treinamento comandado pelo técnico Renato Portaluppi na manhã desta sexta-feira teve todo o grupo em campo, mas os atletas que estiveram em campo na estreia do estadual saíram mais cedo da atividade. Em nenhum momento, o treinador deu pistas do time que mandará a campo na terceira partida oficial da temporada, no domingo, às 16h, no estádio Bento Freitas.

Os jogadores participaram de um trabalho técnico, em campo reduzido, com o objetivo de aprimorar intensidade, movimentação e troca de passes. Na última etapa, apenas alguns atletas permaneceram na mesma atividade, entre eles: Thaciano, Paulo Miranda, Frizzo, Darlan, Rodrigues, André, Orejuela e Júlio César.

Treinamento de campo reduzido conduzido pelo técnico Renato Portaluppi, todos os titulares diante do Caxias fazem o trabalho neste momento@FutebolGuaiba pic.twitter.com/6vrjwEgOUi — João Gabriel Silva (@JoaoGSiilva) January 24, 2020

Marcelo Oliveira segue trabalhando separado dos demais em busca da recuperação da reconstrução cirúrgica que realizou no joelho direito no dia 5 de abril de 2019. Ele ainda não tem previsão de retorno. Durante a manhã, o atleta correu ao redor do gramado.

No sábado, às 9h, o grupo que enfrentará o Brasil de Pelotas treina com parte do trabalho aberto para a imprensa, mas sem coletiva de imprensa. Às 11h, o Grêmio realiza o jogo-treino contra o Athletico-PR sem a presença dos jornalistas, que poderão entrar na parte final para o registro de imagens e entrevistas na zona mista.