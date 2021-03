Grêmio mantém negociações com lateral Rafinha

publicidade

* Com informações de Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Grêmio mantém o interesse na contratação do lateral Rafinha, que está livre no mercado após atuar no Olympiakos, da Grécia. Ele tem o desejo de retornar ao Brasil, mas, oficialmente, o Tricolor descarta as tratativas para contar com o ala direito na temporada 2021. O clube inclusive teria dito que não irá contratar um novo atleta para a posição.

Direção do Grêmio descarta a contratação de Rafinha. Todos com quem conversei dizem que não é interesse do Grêmio contratar o jogador. Grêmio não vai contratar lateral-direito, é o que eles afirmam.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 19, 2021

No entanto, segundo o repórter da Rádio Guaíba Rafael Pfeifer, o primeiro contato do staff do jogador com a direção do clube gaúcho teria ocorrido no início de fevereiro, quando foram colocados valores de cerca de R$ 1,5 milhão de luvas (benefício pago a jogadores com o objetivo de garantir um futuro contrato de trabalho entre o atleta e clube) e inserção na primeira faixa salarial do clube, onde estão os zagueiros Pedro Geromel e Walter Kannemann, e o meia Maicon.

Sobre Rafinha: primeiro contato do staff do jogador com a direção do Grêmio foi no início de fevereiro. Valores colocados foram mais de 1,5 milhão de reais de luvas e primeira faixa salarial do clube, onde estão Geromel, Kannemann e Maicon. Conversas seguem.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 19, 2021

O Flamengo também teria interesse no atleta de 35 anos, principalmente depois que ele participou da conquista da Libertadores de 2019. A negociação com os cariocas travou por causa de um impasse financeiro: para deixar o time da Gávea, o jogador exerceu a cláusula que estava em seu acordo que permitia a saída sem multa em caso de volta para Europa. Ele, então, deixou a equipe antes do fim do seu contrato, mas recebeu luvas por todo o período. Agora, ele cobra novamente uma bonificação que a diretoria não quer arcar.

Atualmente, o Grêmio tem apenas dois nomes na posição em que Rafinha joga: o garoto Vanderson, que ganha ritmo neste início de temporada, e o experiente Victor Ferraz. Neste sexta-feira, o Tricolor entra em campo às 20h, na Arena, pelo Gauchão 2021.

