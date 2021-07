Grêmio muda as comissões técnicas do grupo de transição e de equipes da categoria de base

publicidade

O Grêmio anunciou na tarde desta quinta-feira que fez alterações nas comissões técnicas da base depois de confirmar Thiago Gomes como auxiliar técnico permanente do futebol profissional. Assume o comando do grupo de transição, que era comandado por Gomes, Cesar Lopes. Ele terá como auxiliar técnico Ruimar Kunzel.

O primeiro desafio da dupla será a partida válida pela quinta rodada no Brasileiro de Aspirantes, contra o Santos, no dia 15, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O técnico Guilherme Bossle assume o comando da equipe Sub-20. Ele terá como auxiliar técnico João Antonio. No domingo, o time terá a primeira partida sob novo comando, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, às 11h, pela quarta rodada.

•• Abaixo a sequência de ajustes nas categorias de base:

• Sub-19

Técnico Douglas Rodrigues

Auxiliar Técnico Carlos Miguel

• Sub-17

Técnico Airton Fagundes

Auxiliar Técnico Emanuel Freitas

• Sub-16

Técnico Enzo Lodovici

Auxiliar Técnico Luis Eduardo

• Sub-15

Técnico Henrique Teixeira

• Sub-14

Técnico André Mello (Dedé)