Grêmio não deve priorizar contratação de um goleiro

Paulo Victor e Júlio César formaram a dupla de goleiros do Grêmio em 2019. Phelipe Megiolaro também teve algumas oportunidades, mas nenhum deles encerrou o ano com moral para iniciar a próxima temporada entre os titulares. Pelo contrário, a posição é uma das que mais causam preocupação no torcedor gremista. Só que a contratação de um novo goleiro não é a prioridade da direção do Grêmio no mercado, neste momento.

Há outras prioridades e carências que precisam ser estancadas. O clube concentra suas atenções, principalmente, em laterais. Na direita, não há atleta para começar 2020 – exceto o garoto Felipe, que vem da base. Léo Moura e Galhardo não renovaram contrato, enquanto Léo Gomes, que operou o joelho direito em setembro para a reconstrução ligamentar, só deve retornar aos gramados por volta de abril ou maio de 2020.

Por isso, há pressa na finalização de algum negócio. As tratativas para a vinda de Victor Ferraz, do Santos, avançaram. O time paulista deverá receber o também lateral Madson e mais um jogador na negociação. Outro nome que interessa é o de Gilberto, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e já teve passagem pelo Inter. Na esquerda, o Grêmio deve investir em um lateral que venha para disputar posição com Cortez, já que Juninho Capixaba se mostrou insuficiente.