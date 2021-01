Grêmio não sente desgaste físico devido ao rodízio de Renato Portaluppi, diz Diogo Barbosa

publicidade

Apesar da longa série de partidas, o lateral esquerdo Diogo Barbosa disse que não sente o elenco do Grêmio desgastado fisicamente. Para o jogador, a estratégia de poupar alguns atletas feita pelo técnico Renato Portaluppi é um dos fatores fundamentais para o Tricolor chegar em situação favorável na reta final do Campeonato Brasileiro e às finais da Copa do Brasil.

“O Renato tem feito o rodízio e isso tem nos ajudado bastante. Outros times que não têm a quantidade ou qualidade no grupo, podem sentir mais o desgaste físico. Nós estamos bem tranquilos pela estratégia do Renato. O que foi muito importante para a gente chegar à final da Copa do Brasil e estar bem no Brasileiro. A força do grupo ajuda bastante”, revelou.

Depois de vencer o Bahia, na Arena, o Grêmio fará uma viagem de 4,2 mil quilômetros para enfrentar o Fortaleza, o que irá gerar mais desgaste físico. Como ocupa a quinta colocação com oito pontos de diferença em relação ao líder do Brasileirão, o São Paulo, e um jogo a menos que os paulistas, o foco é garantir mais uma vitória para seguir crescendo na tabela. Além disso, um resultado positivo dará ainda mais confiança para uma série de confrontos diretos que terá contra equipes que ocupam a parte de cima da tabela.

“Temos um jogo difícil contra o Fortaleza, mas estamos preparados para enfrentar qualquer adversário. Precisamos somar o maior número de pontos possíveis para ver o que acontece no final do Brasileiro. Então, não podemos pensar em quem é o adversário, mas focar em vencer para alcançar grandes voos no campeonato”, destacou.

Diogo lembrou ainda que é preciso todo o cuidado, pois, como lembrou Renato Portaluppi na última coletiva, neste final de Brasileirão todas as equipes lutam por um objetivo, seja na parte de cima da tabela, ou na de baixo.

“O Brasileiro está muito competitivo. Não dá para apostar na vitória de um time, pois estão acontecendo resultados que ninguém esperava. Então, não temos que pensar nos outros, mas focar nas vitórias, pois temos objetivo na competição e queremos vencer no sábado e nos confrontos diretos”, ressaltou.

O Grêmio treinou na manhã desta sexta-feira no CT presidente Luiz Carvalho e viajou para o Ceará no início da tarde. A previsão é de que o desembarque ocorra às 17h20min. O jogo está marcado para sábado, às 21h, no Estádio do Castelão. O Tricolor gaúcho é o quinto com 48 pontos e o Fortaleza, que irá estrear Enderson Moreira como novo técnico, o 15º com 31.

