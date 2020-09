Grêmio não terá Everton no Gre-Nal e trabalha para recuperar Pepê, Kannemann e Jean Pyerre

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Departamento Médico do Grêmio trabalha para diminuir a lista de desfalques do Tricolor para o clássico Gre-Nal desta quarta-feira, decisivo para as pretensões gremistas na Libertadores. Dos atletas que não participaram das últimas partidas da equipe, o atacante Pepê, o meio-campista Jean Pyerre e o zagueiro Kannemann poderão ser as surpresas para a partida. O meia Maicon e o zagueiro Geromel estão praticamente descartados e o atacante Everton, que apresentou quadro gripal na última semana, está fora.

Incomodado com a quantidade de desfalques, Renato Portaluppi emitiu uma ordem aos médicos gremistas: "Não sai mais nenhuma notícia de dentro do clube". O treinador informou que irá comunicar os atletas relacionados para o clássico uma hora antes da partida.

Pepê já começou o trabalho de retreinamento físico e deve ficar à disposição. Kannemann e Jean Pyerre, que reagiram bem ao tratamento na semana passada, são dúvidas para a partida pelo pouco tempo até o jogo e para trabalhar o condicionamento. Geromel, que não tem sua situação atualizada desde a partida contra a Universidad Católica na quarta-feira passada, e Maicon, com distensão muscular de grau 1 na coxa, dificilmente serão relacionados.

Também estão no DM gremista, o lateral esquerdo Guilherme Guedes, que poderá ter condições de jogo, mas não atua desde julho, e o lateral direito Leo Gomes, que está afastado desde setembro do ano passado, e está fortalecendo a parte física. Suspensos, os zagueiros Paulo Miranda e David Braz também são desfalques confirmados.