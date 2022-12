Grêmio negocia contratação de Diego Valencia, da Salernitana

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Em busca de reforços para o ataque, o Grêmio negocia a contratação de Diego Valencia, 22 anos, da Salernitana. A ideia do Tricolor é conseguir o empréstimo do atacante, que vem sendo pouco utilizado pelo clube italiano nesta temporada — disputou apenas sete partidas e não marcou nenhum gol. Seu contrato é válido até 2026.

Diego Valencia, centroavante desejado pelo Grêmio, está treinando com a Salernitana na Turquia. Clube italiano admite a possibilidade de empréstimo do atacante chileno. Albacete, da Espanha, demonstrou interesse no jogador.@GuaibaEsporte