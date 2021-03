Grêmio negocia Paulo Victor com Cerro Porteño, mas prazo para definição se encerra hoje

publicidade

*Com informações do reportér Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Cerro Porteño, do Paraguai, corre contra o tempo para contratar o goleiro Paulo Victor, do Grêmio. Fora dos planos no Tricolor, o arqueiro foi procurado pelo time paraguaio após o titular da posição Rodrigo Muñoz se lesionar e desfalcar a equipe pelos próximos seis meses.

Pela boa relação entre as diretorias, o acerto ocorreu rapidamente e agora os paraguaios trabalham para acertar toda a documentação antes do fechamento da janela de transferências, às 23h59min desta sexta-feira.

Cerro Porteño tem até 23h59 de hoje para inscrever reforços. Trabalha com dois goleiros: Gerardo Ortiz do Once Caldas e Paulo Victor. Negociações estão em andamento nas duas frentes.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 26, 2021

Com a necessidade de acerto para algum atleta da posição, o Cerro também negocia com outro nome: Gerardo Ortiz, do Once Caldas. No entanto, não estão tão otimistas quanto a possibilidade de liberação dos colombianos e por isso ambas negociações ocorrem simultaneamente.

