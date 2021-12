Grêmio negocia rescisões de Alisson, Everton Cardoso e Paulo Miranda

publicidade

O processo de reformulação do elenco do Grêmio para a temporada 2022 segue avançando. Ao menos no que se refere a dispensas. De olho em reforços, e com a proximidade da virada do ano, a diretoria gremista não vai mais esperar para liberar alguns atletas com altos salários nos quais não tem mais interesse. São os casos do atacante Alisson, o meia Éverton Cardoso e o zagueiro Paulo Miranda. Os três jogadores têm contratos em vigor, mas a direção decidiu não esperar mais o interesse de outros times e procurou os três para negociar rescisão.

Alisson foi titular com todos os treinadores que passaram pelo clube recentemente e já despertou interesse do Santos, mas o Grêmio acabou não fazendo o empréstimo. Já Éverton, contratado por indicação do técnico Renato Portaluppi, e Paulo Miranda, já não vinham recebendo oportunidades nos últimos tempos. No Rio de Janeiro, especula-se um interesse do Fluminense em Jean Pyerre, que ainda não foi oficializado.

Douglas Costa ainda não se acertou com nenhum clube, mas também não continuará. Sobre Borja, o Grêmio não manifestou interesse em renovar o empréstimo. Rafinha, liberado na semana passada junto com Diego Souza e Bruno Cortez, foi anunciado nessa segunda-feira pelo São Paulo. Uma saída que não é para reduzir o grupo, mas para reforçar o caixa, é a venda de Vanderson. O lateral-direito, que já estava de malas prontas para a Inglaterra para jogar no Brentford, agora está sendo negociado com o Monaco para disputar a liga da França. O clube do principado deverá pagar 12 milhões de euros (cerca de 75 milhões), dos quais o Grêmio tem direito a 70% (R$ 52,5 milhões). Os outros 30% são do Rio Branco-SP.

Sem Vanderson e sem Rafinha, o Grêmio tenta recontratar Orejuela, que passou pelo clube em 2020. Na ocasião, o clube não exerceu a compra do jogador, que pertencia ao Cruzeiro. Depois, ele foi adquirido pelo São Paulo, onde não teve muitas oportunidades em 2021 e pode ser emprestado. O Grêmio busca também um meia, e se interessava por Hyoran. Porém, o Atlético Mineiro tem interesse de outros clubes e não deve emprestá-lo ao Grêmio. Sobre zagueiros, o Tricolor descartou a contratação de Gaston Suso.