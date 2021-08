Grêmio negocia saída de Pinares para o futebol turco

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio está negociando a saída do meia chileno Cesar Pinares para o futebol turco. O jogador deve assinar contrato com o Altay Spor por dois anos.

A informação foi confirmada pelo repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer. O meia de 30 anos vem sendo pouco utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na atual temporada.

Pinares chegou ao Grêmio em 2020, vindo da Universidad Catolica, mas nunca se firmou no time titular. No total, fez 26 jogos com a camisa do Grêmio, e anotou dois gols. Na atual temporada, soma 10 partidas e uma bola na rede.

O Grêmio enfrenta a Chapecoense na segunda-feira, às 20h. A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena. O Tricolor é o vice-lanterna, com os catarinenses na última colocação.

