Grêmio observa situação do atacante Pedro, que segue indefinida

O Grêmio está em compasso de espera, e monitora de perto a situação do atacante Pedro, da Fiorentina. O jogador de 22 anos, que se destacou no Brasil com a camisa do Fluminense, quer retornar ao futebol brasileiro e é sonho do Tricolor para esta temporada. No entanto, ainda há indefinição, especialmente por conta do desejo do Flamengo em contar com o jogador.

A saída de Pedro do clube italiano ficou ainda mais evidente nesta sexta-feira. Isso porque a Fiorentina anunciou, de forma oficial, a contratação do atacante italiano Patrick Cutrone, de 22 anos, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. O jovem se destacou no Milan e foi para o futebol inglês, retornando à Itália nesta janela de janeiro.

Em mais de uma oportunidade, a Fiorentina manifestou o desejo de negociar o jogador. Assim, o Grêmio surgiu como um dos candidatos, diante da concorrência do Flamengo, que também monitora o atleta.

Ao longo da semana, um jornalista italiano chegou a divulgar o acerto entre as partes, Grêmio e Fiorentina, pela contratação do jogador. Conforme Nicolo Schira, a equipe italiana teria aceitado uma proposta no valor de 11 milhões de euros pelo atleta.

A informação do acerto e da troca de documentação com o clube italiano também foi confirmada pelo repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer. No entanto, também destacou a cautela da direção do Grêmio na condução do negócio, que inclusive negou.

Dirigentes do Grêmio não confirmam, mas clube teria fechado acordo por Pedro, com a Fiorentina tendo enviado a documentação ontem. Grêmio mantém cautela até a assinatura em função do interesse do Flamengo. @FutebolGuaiba @JoaoGSiilva #LigaNaGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) January 10, 2020

Ainda há indefinição justamente por conta do interesse do Flamengo no jogador. O acerto entre as equipes, Grêmio e Fiorentina, prevê a contratação em definitivo, modelo que agrada mais o clube italiano. A proposta do Flamengo envolve empréstimo, algo que a Fiorentina não quer aceitar. Por isso, o Tricolor e o jogador ainda não têm um acerto salarial. O staff do atleta aguarda o Flamengo para dar um direcionamento ao negócio.

O Flamengo pode perder o seu principal centroavante na temporada passada. Gabigol, artilheiro rubro-negro no ano, está sendo monitorado por diversos clubes, e interessa inclusive a equipes inglesas. Assim, pode precisar ir ao mercado buscar um jogador para a posição, e o nome de Pedro é um dos favoritos da direção na Gávea.