Grêmio oficializa contratação do atacante Luciano

O Grêmio anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira a contratação do atacante Luciano, de 26 anos, e que estava emprestado pelo Leganés (da Espanha) ao Fluminense. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta em definitivo, até dezembro de 2022. O jogador vinha de uma temporada no Tricolor carioca, onde marcou 15 gols em 31 jogos disputados. A apresentação ocorrerá na sexta-feira, após o treino.

O jogador já passou por Atlético-GO (onde começou sua carreira), Avaí, Corinthians, Leganés/ESP e Panathinaikos/GRE. Em um primeiro momento, o atleta poderá disputar normalmente o Campeonato Brasileiro, pois ainda não havia jogado sete partidas pelo Fluminense. Pela Libertadores, só poderá ser inscrito em caso de classificação às quartas de final da competição. Por já ter atuado por outro clube, não poderá disputado pela Copa do Brasil.

Renato Portaluppi pediu um atleta para o setor ofensivo depois da lesão de Felipe Vizeu, que passou por uma artroscopia no joelho. Além de jogar como centroavante, Luciano também atua pelos lados do campo. Ele já estava em Porto Alegre desde a última semana, quando, na quinta, assistiu à vitória do novo clube contra o Libertad, pelas oitavas de final da Libertadores.

Ficha técnica:

Nome: Luciano da Rocha Neves.

Nascimento: 18/05/1993 (26 anos).

Naturalidade: Anápolis/GO.

Clubes: Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Leganés/ESP, Panathinaikos/GRE e Fluminense.