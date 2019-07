Grêmio passa a conviver com o temor de perder atletas na janela para a Europa

publicidade

A partir de hoje, o Grêmio terá de conviver com o temor de perder alguns de seus principais jogadores. A janela de transferências para a Europa abre nesta segunda-feira e ao menos dois titulares estão no radar de clubes europeus. As especulações vão ganhar força e as propostas oficiais devem começar a chegar.

Everton é atualmente o principal jogador em atividade no país. A visibilidade que vem ganhando na Copa América aumentou ainda mais o assédio ao jogador. Dificilmente o Grêmio conseguirá segurá-lo. Apesar de a direção garantir que ainda não recebeu propostas oficiais pelo atacante, Manchester City e PSG seriam os mais fortes candidatos neste momento. O Tricolor tem 50% dos direitos econômicos e não aceita abrir negociação por um valor abaixo dos 40 milhões de euros. Everton já declarou que vai definir seu futuro assim que terminar a Copa América.

Outro atleta com mercado na Europa é o zagueiro Walter Kannemann. O jornal inglês Daily Mail noticiou ontem o possível interesse do Wolverhampton no argentino. O clube da Inglaterra estaria disposto a oferecer algo em torno de 11 milhões de euros. O departamento de futebol do Grêmio não deve buscar mais reforços para o segundo semestre, somente se houver alguma saída para o exterior. Hoje, o Tricolor faz um jogo-treino contra o São José, às 15h, no CT Luiz Carvalho. No dia 5, enfrenta o Criciúma.