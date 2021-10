Grêmio pensa em rever formação para sair de período de oscilações após nova derrota no Brasileirão

publicidade

Ao sofrer a segunda derrota consecutiva no Brasileirão em duas rodadas, o Grêmio inicia a semana tentando examinar do que tem dado errado em campo. No vestiário gremista, a ideia de rever a formação utilizada diante do Sport está entre as possibilidade cogitadas pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Tudo para que o Tricolor pare de oscilar, volte a vencer e saia de vez da zona de rebaixamento.

Mesmo com uma atuação abaixo da crítica, Felipão acredita que o Grêmio pode mais em campo e por isso irá analisar detalhadamente o revés sofrido em casa nesse domingo. "Tínhamos uma opinião contra o Ceará. Colocamos o Alisson e ele foi muito bem. As jogadas saíram através dele. Ontem, o colocamos para fazer diagonais, com o Douglas Costa pelo meio. Pensamos em situações que poderiam dificuldade a vida do Sport, mas isso não aconteceu. O erro não é o Alisson, os erros aconteceram no conjunto, então temos de rever algumas coisas. Eu, juntamente com os atletas, vou tentar montar uma situação nova para que gente reduza os erros e crie mais situações de gol", explicou o comandante gremista.

Veja Também

Lidar com a frustração de uma nova derrota é uma das preocupações de Felipão. Para ele, a única saída possível é o trabalho. "Vamos conversar detalhadamente sobre as situações de jogo, vamos ver o que é possível fazer. Iremos examinar os ângulos da nossa derrota. Se tivermos oportunidade de sair na quarta-feira da zona, vamos fazê-lo, caso contrário iremos correr atrás para sair de vez desta situação. Não tem muito o que inventar. Vamos trabalhar, corrigir e fazer o possível para que novos erros não aconteçam nos próximos jogos", disse.

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, acredita que Felipão tem repertório suficiente para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. O pensamento do dirigente está apegado ao passado recente da equipe, quando o time conseguiu vitórias contra Bahia e Ceará. "O trabalho do Felipão, até duas rodadas atrás, era de um time mais tinha feito pontuação. Fomos mal em dois jogos. Não vou jogar tudo no lixo. Isso sim é superestimar uma derrota e ou duas. Alguma coisa foi bem feita antes e alguma coisa foi mal feita há duas rodadas. Nós falhamos e agora temos de examinar isso para dar a volta por cima. Temos oscilações, mas também temos potencial para mudar isso", assegurou.

O próximo compromisso do Grêmio será nesta quarta-feira, diante do Cuiabá, na Arena. O jogo está marcado para as 21h30min