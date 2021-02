Grêmio planeja contratar até 4 jogadores para o time titular

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, revelou no programa “Papo com o Presidente”, da GrêmioTV, nesta sexta-feira, que planeja contratar até quatro jogadores para desembarcarem no clube com condições de disputar a titularidade. Apesar de tocar no tema, em diversos momentos da entrevista, o mandatário do Tricolor pediu para que os gremistas mantenham a atenção nas finais da Copa do Brasil. Segundo ele, temas como reforços, renovação com o técnico Renato Portaluppi, promoções da base e saídas somente serão tratados externamente após a conclusão da competição no dia 7 de março.

“O Grêmio pretende trazer três ou quatro jogadores, com nível de titularidade. Pretendemos fazer essa complementação nas posições que achamos que temos que reforçar. Elas passam pelo meio de campo e pelo ataque”, revelou Bolzan.

O presidente evitou falar sobre quais as posições específicas dos reforços, mas confirmou que um deles será um volante de contenção no meio de campo. “Não temos um jogador com essa característica no plantel. Essa será uma necessidade imperiosa para completar o plantel, independente do que aconteça”, declarou.

Bolzan ainda falou sobre diversos atletas que foram citados como possíveis reforços para o Tricolor. Na maioria das vezes, negou a possibilidade. Segundo o presidente, Claudinho, do Red Bull Bragantino, terá como destino a Europa. Centroavante do River Plate-ARG, Borré interessa, mas segundo informações repassadas ao dirigente, ele já estaria vendido. Por isso, não teria nenhuma negociação em andamento. Segundo a imprensa de São Paulo, o Palmeiras também estaria de olho no atleta.

Outro jogador que Bolzan negou ter trativas em andamento é com Rafael Carioca. “Ele é um jogador muito bem avaliado. Está no Tigres, que foi vice-campeão mundial, e está muito bem avaliado no México. Se tivermos possibilidade de negócio, o Grêmio gostaria de tê-lo. Fizemos consultas no ano passado e estava inacessível. Pode colocar o meme ‘os valores assustam’ (risos). Se tiver viabilidade, está no nosso rol de possibilidade de negócios, mas não temos tratativas", destacou.

Romildo negou qualquer possibilidade do retorno de Luan, atualmente no Corinthians, e considera difícil a volta do goleiro Marcelo Grohe, que está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ao clube.

“O Grêmio é um clube controlado e não tem sobra de dinheiro. Tem uma situação financeira adequada, mas sobra de caixa é balela. O Grêmio é responsável e, por isso, consegue o equilíbrio orçamentário, financeiro e paga suas contas em dia. Se quiserem saber, o Grêmio pode fazer um investimento (alto), dois ou até três, mas já fizemos e nem sempre deu certo”, afirmou.

