Grêmio pode negociar Thonny Anderson com o Red Bull Bragantino

O Grêmio pode estar acertando mais uma saída para 2020. Trata-se do meia Thonny Anderson, que nesta temporada defendeu o Athletico-PR. O jogador desperta interesse do Red Bull Bragantino, recém-promovido à Série A do Brasileirão. O acerto da venda em definitivo estaria próximo de acontecer.

O jogador de 22 anos atuou em 24 partidas na temporada pelo clube paranaense, marcando quatro gols. Ele ainda possui vínculo com o Tricolor, e parte do passe pertence ao Cruzeiro, seu ex-clube, que pode se beneficiar caso o negócio aconteça.

A equipe de Bragança Paulista recebeu grande aporte financeiro, e prevê investimento de mais de R$ 200 milhões em reforços para a temporada no retorno à elite. O perfil de Thonny Anderson está dentro da política de contratações do clube, que tem buscado jovens para o elenco. Dois atletas já foram contratados: o atacante Alerrandro, de 19 anos, ex-Atlético-MG, e o zagueiro equatoriano Leo Realpe, de 18 anos, do Independiente del Valle.