Grêmio pode perder até cinco titulares para jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro

O técnico Renato Portaluppi não irá repetir contra o Vasco o time que goleou o Botafogo, ontem, na Arena. Além dos suspensos Kannemann e Matheus Henrique, o Tricolor divulgou boletim afirmando que Maicon será poupado, que Geromel se apresentou com uma pancada no músculo anterior da coxa direita e que Alisson sentiu dores no braço esquerdo e região cervical.

Após o jogo contra o Botafogo, o treinador explicou as dificuldades que Maicon enfrenta nos últimos meses. “Fico um pouco triste, pois as lesões têm complicado o desempenho do Maicon. Na segunda-feira, ele vai fazer novos exames. Às vezes, ele acorda 100%. E do nada começa a doer. Na sequência, ele tem que ficar fora do treino, depois tenho que poupar. Em seguida está bem, mas, no aquecimento, sente. É difícil. Tem que saber lidar, principalmente, porque ele sempre quer jogar. Tem atuado com dores e tem tomado algumas injeções para tirá-las. É um jogador importante para a gente. Se não tivesse as dores, ia nos ajudar muito mais”, revelou o treinador.

Everton não integrará a delegação, pois ficará em Porto Alegre para acompanhar o nascimento do filho. Como a partida é na quarta-feira, o atacante viaja na terça-feira para o Rio de Janeiro e treina com os companheiros.

Preservado no domingo, Michel trabalhou normalmente e deve retornar a equipe. Darlan deve ser o companheiro do volante, com Alisson ou Pepê e Thaciano no meio de campo. David Braz será o substituto de Kannemann, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Se Geromel não tiver condições de jogo, Paulo Miranda formará dupla de defesa.

A definição do time ocorrerá com um treino na terça-feira, no período da tarde, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, após o aquecimento com exercícios de domínio de bola, Renato comandou trabalhos de finalizações, depois de jogadas de linha de fundo e, para encerrar, um coletivo em campo reduzido com duas equipes de seis, com Darlan atuando como “coringa” para os dois times. Felipe Vizeu correu ao redor dos gramados. Galhardo não pode atuar, pois pertence ao Vasco.

O Grêmio deve atuar contra o Vasco com Paulo Victor; Leo Moura (Paulo Miranda), Paulo Miranda (Rodrigues / Geromel), David Braz e Cortez; Michel, Darlan, Alisson (Pepê), Thaciano (Luciano) e Everton; Diego Tardelli (André).

A partida em São Januário está marcada para quarta-feira, às 21h30min. O Tricolor é o sétimo colocado, a um ponto do Inter, quinto, e cinco do São Paulo, quarto colocado.