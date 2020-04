Grêmio poderá retomar as atividades com trabalhos à distância

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

A indefinição de quanto o futebol voltará a ser disputado persiste e segue dependendo das autoridades sanitárias, mas o Grêmio continua se organizando para a retomada das atividades a partir do próximo sábado. Uma reunião entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as federações, que ocorre nesta terça-feira, poderá esclarecer até quando irá a paralisação pela pandemia de Covid-19. Caso a prorrogação do período sem treinos e jogos persista, o Tricolor fará trabalhos remotos com os jogadores.

O preparador físico Márcio Meira fará a organização das tarefas que cada atleta terá que cumprir durante o dia. Os primeiros dias de trabalhos serão voltados exclusivamente para a parte física, o que facilita a adaptação.

Caso o CT presidente Luiz Carvalho seja liberado para os trabalhos, já que academias e ginásios esportivos seguem sem poder funcionar, o Grêmio pretende dividir o elenco em pequenos grupos para as atividades. Os funcionários de apoio também serão limitados e o clube utilizará todos os protocolos de segurança criados pelos médicos do clube para evitar espalhar o coronavírus nos profissionais.

A tendência é que as competições só retornem em junho. A primeira a voltar será o Gauchão, pela facilidade de transporte e logística, além de ser dentro de uma região espacial que vive situação semelhante da Covid-19. A expectativa é que a definição ocorra após a reunião da CBF com as federações nesta terça-feira.