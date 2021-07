Grêmio poderá ter zaga reserva contra o América Mineiro

publicidade

O técnico Luiz Felipe Scolari poderá ter alguns problemas para escalar o Grêmio contra o América Mineiro, no sábado, às 17h, na Arena, pelo Brasileirão. Além de Kannemann suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Geromel com problemas físicos no quadril não deve começar a partida. Com isso, a tendência é que Ruan e Paulo Miranda formem a dupla titular.

Grêmio pode ter Paulo Miranda e Ruan na defesa contra o América-MG. Kannemann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Geromel sente dores no quadril e ainda realiza tratamento. Treino de amanhã define o time.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 22, 2021

O treino da sexta-feira será definitivo para se conhecer a real condição de Geromel, que vem sendo reavaliado pelo departamento médico. A partida é um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Com seis pontos e no 19° lugar, o Tricolor precisa vencer o Coelho em casa para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Os mineiros tem nove pontos e estão na 18ª colocação - no entanto, com dois jogos a mais. A primeira equipe fora da zona é o São Paulo, que soma onze pontos, também com doze jogos.

Veja Também