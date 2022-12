Grêmio prepara anúncios de Cristaldo e Carballo

publicidade

O Grêmio se prepara para anunciar o meia Franco Cristaldo, do Hurácan, e Felipe Carballo, do Nacional. Em contato com a reportagem da Rádio Guaíba, o empresário Celso Rigo confirmou que auxiliou nas garantias bancárias aos clubes dos atletas.

As negociações estão nos trâmites legais e devem se encerrar nos próximos dias. Cristaldo e Carballo são promessas de campanha do presidente Alberto Guerra. Após quase um mês de tratativas, a dupla chega para dar mais opções ao técnico Renato Portaluppi.

Mais cedo, o repórter do Correio do Povo, Lucas Mello, contatou o staff de Carballo e confirmou as tratativas em fase de conclusão.

Veja Também