Grêmio prepara lançamento de plataforma que reunirá conteúdo esportivo e entretenimento

O Grêmio irá lançar nos próximos dias a Gremio Play, que oferecerá aos usuários em um só local conteúdo esportivo e de entretenimento. O projeto inédito entre os clubes brasileiro terá quatro tipos de planos de assinatura. Inclusive, com um gratuito, onde os assinantes terão acesso ao conteúdo produzido pelo clube, como o Universo Tricolor, Conexão Tricolor e a Grêmio Rádio 24 horas.

No plano mais completo, o Família tricolor, os assinantes terão acesso a programas de entrevista, conteúdo infantil, bastidores dos jogos, jornada esportiva, narrações ao vivo, filmes, séries, música e outras atrações pagando nos três primeiros meses R$ 19,90 e, posteriormente, R$ 24,90. Nele, os assinantes poderão fazer até quatro acessos simultâneos.

Na Grêmio Play também será possível alugar sucessos do cinema mundial. Após a compra, o assinante terá 48 horas para assistir ao filme.

A plataforma poderá ser acessada através de smartphones, Android 6 ou superior, iOS 9 ou superior; Smart Tvs com Android; Chromecast; Apple TV; Tablet: iPAD com iOS 9; Tablet com Android 6 ou superior (quadcore) e computadores PC ou Mac. Os requisitos mínimos para assistir aos conteúdos na web e outras informações podem ser acessadas no teaser divulgado pelo clube.

A data do lançamento oficial ainda não foi divulgada.

