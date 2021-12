Grêmio pretende ter o elenco mais enxuto para 2022

publicidade

Reformulação é a palavra de ordem na Arena. O rebaixamento não só trouxe um dos piores momentos da história do Grêmio como também o primeiro passo de mudanças para 2022. Segundo informações do repórter da Rádio Guaíba Rafael Pfeifer, o clube apresentou um superávit de R$ 73 milhões de janeiro a setembro. O orçamento para 2022 prevê uma receita de R$ 294,5 milhões, com expectativa de despesas perto de R$ 210 milhões. Com o dinheiro em caixa ou não, o Tricolor trabalha para enxugar o elenco para a série B, e os primeiros movimentos já começaram.

Conforme apurou o repórter da Rádio Guaíba, Leo Gomes e Guilherme Guedes já tem sua presença confirmada para 2022.

Quem deve sair

Alvo constante da torcida, Alisson deve ter sua saída confirmada nos próximos dias. O Grêmio aguardava um acerto com o Santos, mas o Peixe se "assustou" com o salário do meia-atacante e o negócio não andou. O São Paulo também demonstrou interesse. Porém, novamente, o andamento ainda esbarra em questões financeiras.

Outro nome para deixar o Grêmio é Douglas Costas. Contratado em maio como a principal promessa do ano, o jogador interessa ao São Paulo, clubes do Qatar e dos Estados Unidos. Por conta do desgaste nas relações, além do alto custo para a próxima temporada, não deve ficar no clube. Em sua primeira entrevista após o rebaixamento, o vice de futebol do clube, Denis Abrahão, confirmou que a manutenção de Douglas era muito difícil. O atleta é atualmente, o maior salário do grupo. A Juventus, a quem o jogador pertence, tem até o final do ano para definir a situação do jogador. O contrato com o Grêmio é até o fim de junho. A data marca, também, o encerramento do vínculo com o clube italiano.

Outro nome que pouco apareceu no ano foi Jean Pyerre. Para quem era constantemente elogiado por Renato Portaluppi, o meio-campo não deu o retorno esperado. O Alavés, da Espanha, apresentou uma proposta ao Tricolor, mas os termos do contrato não foram aceitos. O Grêmio fez uma contraproposta, mas não obteve retorno. Além de Jean Pyerre, quem também o clube não deve dificultar negociações é o atacante Everton e o zagueiro Paulo Miranda.

Quem volta de empréstimo

Como se não bastasse enxugar o elenco que está em atividade na Arena, o Grêmio ainda tem jogadores que retornam de empréstimo para 2022. O goleiro Phelippe Meggiolaro, atualmente no Dallas FC, deve ser adquirido pelo clube dos Estados Unidos por U$ 2,5 milhões.

Tanto o lateral Felipe Albuquerque (Ponte Preta) e o atacante Gui Azevedo (Coritiba) devem ser utilizados pelo Grêmio – que ainda avalia o retorno de Juninho Capixaba, do Bahia. O volante Michel (Vasco) e os meias Matheus Frizzo (Botafogo) e Isaque Elias (América-MG) estão fora dos planos.

Quem já saiu

O Grêmio confirmou, no início da noite desta quarta-feira, as saídas do atacante Diego Souza e dos laterais Cortez e Rafinha. Os jogadores, com contrato encerrando, não terão os vínculos prorrogados.

A informação foi confirmada no site oficial do clube. Em nota, o Grêmio agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sorte na sequência das carreiras.

Veja Também