Grêmio prevê jogo difícil contra o Ypiranga

publicidade

Foco total na final do Gauchão. Esse é o pensamento do Grêmio neste sábado, dia da decisão do Gauchão contra o Ypiranga, marcada para as 16h30min, na Arena. Apesar da vantagem do empate, após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o pensamento da direção do clube é de uma partida difícil. “Não temos vantagem nenhuma”, disse o vice-presidente de futebol, Denis Abrahão em entrevista na concentração do Tricolor. “Vamos encontrar muitas dificuldades. O Ypiranga é um time muito bem estruturado”.

O dirigente disse que espera uma Arena lotada, com uma torcida eufórica. “O Grêmio queria muito chegar nessa final. Sempre é importante qualquer título”, destacou. Abrahão confirmou que o atacante Ferreira vai para jogo.

Questionado sobre a possível contratação do atacante Elkson, do futebol chinês, desconversou. Negou que ele chegue na próxima quarta, mas que na segunda “é outra conversa”. No entanto, disse que neste sábado o Grêmio está mobilizado para a final do Gauchão. Elkson, porém, deve ser anunciado pelo Tricolor nos próximos dias.

Veja Também