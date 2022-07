Grêmio projeta 45 mil torcedores contra Ponte Preta e Arena deve ter maior público do ano

publicidade

A Arena do Grêmio deve receber o maior público do ano na tarde deste sábado diante da Ponte Preta, às 16h30min, pela Série B. Segundo a projeção gremista atualizada, a expectativa é que 45 mil torcedores estejam nas arquibancadas para a abertura do returno da competição. Até o momento, mais de 22 mil ingressos já haviam sido vendidos.

O jogo pode marcar as estreias do volante Lucas Leiva e do atacante Guilherme, que foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) e estão à disposição do técnico Roger Machado. Com os documentos em dia, mas as doses da vacina da Covid-19 em atraso, o meia Thaciano não será relacionado.

TÁ CHEGANDO A HORA! Amanhã, time e torcida serão um só. É #DiaDeGrêmio, de buscar a vitória e de reencontros. Teremos reforços em campo e contamos com o teu reforço na arquibancada. 🎶 Vamos ser outra vez nós dois! 🎶 #GRExPON



Garante teu lugar em: https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/65tbfKS2ZG — Grêmio FBPA (@Gremio) July 22, 2022

O Tricolor, ao longo da semana, promoveu ações em suas redes sociais para chamar os tricolores ao estádio, especialmente apostando na reestreia de Lucas Leiva. O jogador voltará a atuar com a camisa gremista após 12 anos.

Segundo o repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, existe uma dúvida se o volante começará como titular ou entrará no transcorrer do jogo. Ele disputa posição com Villasanti, Bitello e Campaz. Na tabela, o Tricolor vive momento confortável com 33 pontos. São seis pontos de vantagem do Tombense, primeira equipe fora do G4. Além disso, se aproximou do Bahia, terceiro colorado, que soma 34, e do Vasco, com 35, na vice-liderança.

