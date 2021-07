Grêmio projeta mudanças na operação após conclusão da compra da Arena

publicidade

Se dentro de campo o desempenho do Grêmio preocupa e provoca a ira do torcedor – apenas dois pontos conquistados em 21 disputados no início do Campeonato Brasileiro –, a direção do clube trabalha fora dos gramados para dar uma grande alegria à sua torcida: finalizar a compra da Arena. Pelo acordo firmado na Justiça, o clube precisa assumir a gestão do estádio em 7 de outubro, e, conforme a data se aproxima, o presidente Romildo Bolzan Jr. já projeta alterações na operação.

"Prevemos um crescimento no número de associados e uma mudança no perfil do estádio. Isso faz parte do escopo. Nossa ideia é vender 100% para o sócio, permitindo acesso sentado, na cadeira. Esperamos ter o check-in e o check-out, aí temos a possibilidade de receita do associado e da bilheteria. Tudo isso faz parte do nosso estudo", comentou.

No entanto, Romildo explicou que ainda faltam "fazer quatro diligências praticamente". "A primeira é uma auditoria que já está em andamento legal, que vai examinar todos os contratos. Envolve todas as questões tributárias, fiscais. Depois, uma diligência operacional, e nós já contratamos uma pessoa para dar um diagnóstico até final da operação do estádio. A auditoria estrutural já está pronta, com inventário do patrimônio".

Por fim, buscar o financiamento do saldo que vai remanescer para pagar. Hoje, é o mesmo fluxo que se paga pela cessão onerosa, mais um valor que vai quitar o financiamento dos bancos e liberar os patrimônios. Assim, o Grêmio libera o antigo estádio Olímpico, e a OAS libera as garantias da Arena.

O acordo judicial firmado por Grêmio, Arena e OAS em junho determina um pagamento de R$ 42 milhões à Arena e OAS em 60 meses, financiando a duplicação de avenidas e recuperação de sistemas de drenagem no bairro Humaitá. Fora disso, todo custo será suportado pela OAS.