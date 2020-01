Grêmio realiza o primeiro treino tático da temporada 2020

publicidade

O Grêmio realizou na manhã desta terça-feira no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho o primeiro treino tático da temporada 2020. Na atividade comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes, o lateral esquerdo Cortez e o zagueiro Geromel foram as ausências. O primeiro sentiu a carga de trabalho físicos e realizou corridas pelos gramados do CT. O defensor fez exercícios na sala de musculação.

Mendes trabalhou o posicionamento das linhas defensivas. Exigindo bastante a marcação, o balanço de acordo com a bola e as coberturas. Na sequência, as duas equipes postadas em campo reduzido se enfrentaram, sem ter o objetivo de marcar gols, já que os goleiros não participaram da atividade e ficaram sob os cuidados do preparador Rogério Godoy, o Rogerião.

Renato Portaluppi segue em recuperação de uma cirurgia cardíaca realizada no Rio de Janeiro. Ele se reapresenta no dia 20, após a recuperação do procedimento cirúrgico.

Linhas de marcação! Objetivo do azul é passar da linha de fundo com a posse da bola, e do amarelo é impedir o azul. #PréTemporadaUmbro2020 #VamosTricolor 🇪🇪 ⚽️ pic.twitter.com/SSK8Vipsjj — Grêmio FBPA (@Gremio) January 14, 2020

Vanderlei

O Grêmio e o Santos estão na fase final de troca de documentos e, assim que os trâmites burocráticos forem vencidos, o goleiro Vanderlei será anunciado como reforço do Tricolor. Ele será o terceiro jogador que chega para a temporada 2020.

A partir das 15h30min ocorre o segundo turno de trabalhos do Grêmio desta terça-feira. Na quarta, as atividades serão apenas à tarde com o grupo dividido. A primeira parte dos jogadores iniciará os trabalhos às 15h e o segundo às 16h30min.