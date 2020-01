Grêmio realiza primeiro treino com bola em 2020

publicidade

O treino do Grêmio na manhã deste domingo foi marcado pela presença da bola. Na quarta atividade desde a reapresentação, o auxiliar técnico Alexandre Mendes aproveitou a presença de praticamente todo o grupo para comandar trabalhos de posse e circulação rápida da bola.

A novidade foi a presença do lateral direito Felipe, que atua no grupo de transição. O treino começou pouco depois das 9h, logo após os jogadores chegarem da concentração e realizarem os primeiros exercícios no vestiário.

Divididos em dois grupos, os atletas realizaram a parte final do aquecimento no gramado principal do CT presidente Luiz Carvalho. Na sequência, foram divididos em times com seis integrantes. Eles tinham como objetivo trocar passes rápidos em um círculo, enquanto três atletas tinham como função roubar a bola.

Paulo Victor, que completou 33 anos neste domingo, e Julio César treinaram com o preparador Rogério Godoy na área específica para os treinamentos dos goleiros. Após a atividade, o grupo voltou ao hotel que serve de concentração para o almoço.

A partir das 15h30min, eles retornam ao CT para um trabalho físico. A segunda-feira também terá trabalhos em dois turnos e o lateral direito Victor Ferraz, primeiro reforço anunciado pelo Grêmio, será apresentado após o treino da manhã.