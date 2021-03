Grêmio recebe Aimoré visando manter o 100% no Gauchão

publicidade

Visando manter os 100% de aproveitamento, os jovens do Grêmio tem mais um desafio contra o Aimoré, nesta sexta-feira, às 20h, na Arena, pelo Gauchão 2021. Desde que diversos jogadores do grupo principal saíram em férias, a equipe alternativa atuou em dois confrontos, um pelo estadual e um pela Libertadores, e venceu ambos.

- Grêmio x Aimoré: Acompanhe minuto a minuto

Para a partida desta sexta-feira, as novidades são o lateral Vitinho, o volante Victor Bobsin e o meio-campista Matheus Ferreira. Destaque das seleções brasileiras sub-20, Bobsin, de 21 anos, foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais. De folga, o meia Thaciano não foi relacionado. Ele voltará na próxima segunda-feira, com os demais jogadores da equipe principal e o técnico Renato Portaluppi.

O auxiliar Alexandre Mendes deve manter a base que vem atuando desde o jogo contra o Esportivo. Na vaga de Thaciano, Pedro Lucas será o escolhido e começará sua primeira partida como profissional. Sendo cotado para a titularidade quando todos jogadores estiverem à disposição, o goleiro Brenno segue na meta.

Com duas vitórias em dois jogos, o Tricolor soma seis pontos e está em quinto lugar do Gauchão - fora da zona de classificação. No entanto, a equipe tem dois jogos a menos e pode se aproximar da liderança em caso de triunfo nesta noite. O Aimoré é sexto - com seis, mas quatro jogos - e quer subir na tabela.

Campeonato Gaúcho - 5ª rodada

Grêmio

Brenno; Vanderson, Tonhão, Ruan e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Gui Azevedo, Thaciano e Ferreira (Leo Chú); Ricardinho. Técnico: Alexandre Mendes

Aimoré

Raul; Bruno Ferreira, Renato, Ricardo Thalheimer e Lucas Sampaio; Willian Mineiro, Marabá, Jean Roberto, Marcelinho, Érico Júnior e Neto Baiano. Técnico: Gilson Maciel

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 19/03, às 20h