Grêmio recebe Chapecoense na Arena em busca da primeira vitória na Série B

Este feriado marca o reencontro da torcida gremista com a Série B na Arena, na partida contra a Chapecoense, às 19h, pela segunda rodada do campeonato. A presença de público é tida como crucial pelo clube para empurrar o Grêmio ao acesso. Nas últimas semanas, o Tricolor lançou campanhas para fomentar a participação do torcedor. Assim, o Grêmio acredita que 19 mil gremistas estarão presentes nesta noite.

É um número otimista, apesar de os ingressos ainda não terem sido garantidos na totalidade do que foi projetado. Os valores das entradas inteiras variam de R$ 50 a R$ 120. As vendas foram abertas na quarta-feira. Na projeção de pontos feita pela direção para a temporada de 2022, a maior soma de pontos deve ser conquistada em casa. O clube ainda promete ações especiais para os torcedores na partida de hoje, como entrega de presentes. Antes da bola rolar, os jogadores darão uma faixa personalizada para a torcida.

- Acompanhe Grêmio x Chapecoense em tempo real pela Série B

Precisando do apoio, o time deve ir a campo com força máxima, com a mesma base titular das últimas partidas. Assim, outro reencontro deverá ficar para as próximas rodadas, que é o do lateral-direito Edilson, ídolo das conquistas de Copa do Brasil e Libertadores, com a torcida. Isto porque, mantendo o time titular, Rodrigues seguirá na posição. Ainda que seja um zagueiro improvisado no setor, o jovem vive boa fase nas atuações. Com a equipe bem entrosada na formação atual, Edilson ficará no banco. Rodrigo Ferreira é a terceira opção para a posição. A defesa tricolor segue com os titulares Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo Nicolas continua em recuperação, agora aprimorando a parte física no gramado do CT.

Diego Souza, apesar de ter treinado com bola nos últimos dias, seguirá como desfalque. Assim, Elias Manoel continua no comando de ataque, que agora ainda tem a opção de Ricardinho. A novidade na lista de relacionados é o jovem centroavante Kevin Quejada, colombiano de 19 anos da base gremista que estava participando dos treinamentos para ser observado por Roger Machado e agora também fica como opção para o ataque.

Campeonato Brasileiro Série B - 2ª rodada

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias e Ferreira. Técnico: Roger Machado.

Chapecoense

Vagner; Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Ronei e Marcelo Freitas; Luizinho, Lima e Maranhão; Perotti. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Data e Hora: 15 de abril, sexta-feira, às 19h.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

