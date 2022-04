Grêmio recebe documento da China, e Elkeson fica próximo de estrear pelo clube

publicidade

O Grêmio recebeu a documentação da China que faltava para regularizar o atacante Elkeson. A certidão de antecedentes criminais do jogador de 32 anos foi enviada para Brasília nesta quarta-feira. Naturalizado chinês, o novo camisa 9 gremista ainda não tinha conseguido tirar o visto de trabalho no Brasil por conta da falta desse documento.

Dessa forma, Elkeson fica próximo de estrear pelo Tricolor. Agora, o clube depende do aval do governo federal para colocar o camisa 9 em campo. Com condições de jogo, o jogador poderá estrear contra o CRB no sábado (30), às 16h30min, na Arena, pela 5ª rodada da Série B do Brasileirão.

Ainda sem o atacante, o Grêmio entra em campo contra o Operário, em Ponta Grossa, nesta quarta-feira, às 19h, pela 4ª rodada da Série B. Com quatro pontos conquistados em três rodadas, o Tricolor ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação.

