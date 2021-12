Grêmio recorre ao STJD e Rafinha é liberado para atuar diante do São Paulo

publicidade

O lateral-direito Rafinha, do Grêmio, está liberado para atuar na partida desta quinta-feira diante do São Paulo, às 20h, na Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Conforme adiantou o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o clube conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma transação disciplinar para que o atleta possa ser relacionado.

O jogador foi punido com suspensão pelo STJD após xingar o árbitro Sávio Pereira Sampaio e pelos incidentes que aconteceram no confronto com o Palmeiras, na Arena, no dia 31 de outubro. O mesmo jogo em que atos de vandalismo foram registrados no estádio. Na terça-feira, o departamento jurídico recorreu da punição.

Com a decisão, Grêmio volta a ter um lateral de origem para a posição – Vanderson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Durante a semana, especulava-se que o técnico Vagner Mancini improvisaria o jovem Mateus Sarará na vaga, ou até mesmo Alisson, Ruan ou Rodrigues.

