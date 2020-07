Grêmio registra dois casos assintomáticos da Covid-19 no elenco

publicidade

O Grêmio registrou dois casos de Covid-19 em nova rodada de testes no Departamento de Futebol Profissional nesta segunda-feira. Em nota, o Tricolor informa que foram 79 exames realizados e duas infecções assintomáticas detectadas.

Segundo os médicos do Grêmio, os jogadores infectados cumprirão isolamento imediato, de acordo com as normas sanitárias. Mais cedo, o técnico Renato Portaluppi retornou ao clube e testou negativo para o coronavírus.