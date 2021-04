Grêmio: Renato apresenta melhora após testar positivo para Covid-19

publicidade

Após testar positivo para Covid-19, o técnico Renato Portaluppi já apresenta melhora. A informação foi confirmada pelo médico do Grêmio, doutor Marcio Dornelles.

De acordo com ele, após o diagnóstico positivo, Renato foi isolado do grupo, medicado, orientado e monitorado constantemente pelo Departamento Médico. Ele apresentou sintomas na madrugada, como dores musculares e de garganta e febre. No momento, conforme o DM do clube, o treinador não apresenta sintomas. Ele teria recebido novalgina e paracetamol, conforme a assessoria do clube.

A preocupação reside no fato de que ele teve contato com a maior parte do grupo de jogadores – e até adversários – no Gre-Nal de sábado, na Arena, e também no treino de ontem pela manhã, no CT Luiz Carvalho. Recentemente, o zagueiro Paulo Miranda teve Covid-19 detectada, e depois dele, o preparador físico Reverson Pimentel. Renato é, portanto, o terceiro caso da doença no vestiário tricolor em pouco mais de uma semana.

Por conta do diagnóstico positivo de Covid-19, Renato Portaluppi não viajou para o Equador, e está fora dos dois jogos da Libertadores contra o Independiente del Valle. Quem comandará a equipe nos dois compromissos, e no duelo contra o Caxias, pelo Gauchão, será o auxiliar Alexandre Mendes.

O Tricolor enfrenta o Independiente del Valle nesta quarta-feira, às 19h15min. O jogo de ida da terecira fase prévia da Libertadores acontece no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, na Arena, no mesmo horário.

