Grêmio renova com Da Silva e centroavante deve ser integrado aos profissionais

publicidade

O Grêmio renovou nesta sexta-feira o contrato do centroavante Da Silva, considerado um dos “atletas de grande projeção formado nas categorias de base” do clube. Com a ampliação de vínculo, Rondinelli da Silva, que completou 20 anos em março, será integrado aos profissionais no dia 24, quando ocorrerá a reapresentação do grupo de Renato Portaluppi.

Titular do Grupo de Transição, ele marcou o gol do Grêmio, na derrota por 2 a 1, no clássico Gre-Nal, válido pela primeira fase do Brasileiro de Aspirantes, disputado no último domingo. Em cinco jogos na competição, ele marcou dois gols.

Natural do Rio de Janeiro, Da Silva chegou ao Tricolor em 2015 para a equipe Sub 17. Recentemente, teve destaque nas campanhas do Grêmio na disputa da Copa Ipiranga Sub-20 e na Copa São Paulo, em janeiro, quando chamou a atenção da comissão técnica do profissional.

Além de Da Silva e David Braz, contratado antes da paralisação para a Copa América, irão se apresentar na próxima segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, os jovens Guilherme Azevedo, que é atacante, e Guilherme Guedes, lateral esquerdo.