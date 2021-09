Grêmio renovará com Chapecó até o fim de 2024

publicidade

Depois de anunciar a renovação de contrato do zagueiro Rodrigues na semana passada, o Grêmio deve confirmar nos próximos dias a extensão do vínculo do goleiro Gabriel Chapecó. O atual contrato se encerra em dezembro de 2022, mas a direção e o staff do jogador já negociam para que Chapecó assine até o final de 2024.

Criado nas categorias de base do Grêmio, Chapecó se firmou como titular no gol gremista após a ida de Brenno para a Olimpíada. Com atuações seguras, ganhou a confiança da torcida e do técnico Luiz Felipe Scolari.

Chapecó será titular na partida contra o Sport, domingo. Felipão segue trabalhando a equipe no CT Luiz Carvalho, e a tendência é que haja mudanças em relação ao time que perdeu para o Athletico Paranaense. O meiocampo pode ter uma formação mais ofensiva, com a saída de um dos três volantes e a entrada de Douglas Costa. Se vencer o time pernambucano na Arena, o Grêmio deixa a zona de rebaixamento, independentemente de qualquer outro resultado nos jogos do final de semana.

